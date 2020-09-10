Bursa protokolünden maske, mesafe ve hijyen denetimi - Son Dakika

Bursa protokolünden maske, mesafe ve hijyen denetimi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte Prof. Dr. Tezok Caddesi'nde yürüyerek, vatandaşlardan-sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi. Salgının daha çok bireylerin gayretiyle kontrol altına alınabileceğini belirten Başkan Aktaş, "Özellikle toplu taşıma araçları ve cemiyetlerde bu hassasiyeti gözetmeliyiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Yıldırım ilçesinde salgın tedbirlerini denetledi. Prof. Dr. Tezok Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bursa protokolü, Covid-19 konusunda kuralların tavizsiz uygulanmasının önemine değindi.

"Bize uymak düşüyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maske, mesafe ve hijyen kuralına 7'den 70'e herkes dikkat etmeli" diye konuştu. Toplu taşıma araçları, düğün ve cenaze yerleri gibi toplu yerlerde tavizsiz olunması gerektiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Hastalığa karşı yapılması gerekeni yapmak gibi bir zorunluluğumuz var. Alınan tedbirlerin hiçbiri, özgürlüğümüzü engellemek ve milletin ekonomisini, eğlencesini bozmak için değil. Tüm bunlar; yarın öbür gün, düğün ve cemiyetlerimizi daha keyifli yapabilmek için. Bize de uymak düşüyor" şeklinde konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise vatandaşlardan 'Sağlık Bakanlığı'nın salgın nedeniyle almış olduğu kurallara' daha bilinçli yaklaşmalarını istedi. Covid-19'un tedavisinin henüz bulunmadığını, çarenin kontrollü hayattan geçtiğini vurgulayan Vali Canbolat, "Hem kendi sağlığımız hem de toplum için bunu gerçekleştirmek durumundayız. Bu olursa, salgını daha rahat kontrol eder hale geleceğiz. Bursalılardan beklentimiz, kurullara uymaları. Gerekmediği takdirde sokağa çıkılmaması" şeklinde konuştu.