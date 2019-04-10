Son Dakika Haberleri: Bursa Radara Takılan İkiz Plaka Takılı Otomobilin Sürücüsünü Kredi Kartı Yakalattı

Bursa Radara Takılan İkiz Plaka Takılı Otomobilin Sürücüsünü Kredi Kartı Yakalattı

39 dakika önce

Radara takılan ikiz plaka takılı otomobilin sürücüsünü kredi kartı yakalattıBursa'da radar uygulaması sırasında kontrole takılan bir otomobilin tescil bilgilerinin farklı bir model otomobile ait olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen otomobil sürücüsünü...

Radara takılan ikiz plaka takılı otomobilin sürücüsünü kredi kartı yakalattı

Bursa'da radar uygulaması sırasında kontrole takılan bir otomobilin tescil bilgilerinin farklı bir model otomobile ait olduğunu fark eden jandarma ekipleri, ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen otomobil sürücüsünü kredi kartı bilgilerinden yakaladı. Sürücüye, 5 bin 488 lira ceza kesilirken araçlar otoparka çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cuma günü gerçekleştirilen radar uygulaması esnasında kontrole takılan 16 AAB 723 plakalı otomobilin tescil bilgilerinde farklılık olduğunu tespit etti. Otomobilde ikiz plaka kullanıldığını tespit eden ekipler, ikiz plakanın terör amaçlı kullanılabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. İkiz plaka takılı otomobilin bulunması için harekete geçen ekipler, plakanın asıl sahibine ulaştı. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve Yakıt İstasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti yapıldı ve görüntü kayıtları alındı.

ŞÜPHELİYİ KREDİ KARTI YAKALATTI

Şüphelinin otomobile aldığı yakıtın ücretini kredi kartı ile ödediğini tespit eden ekipler, kart bilgilerinden şüphelinin H.İ.T isimli kişi olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli otomobil, üzerinde ikiz plaka takılı halde İnegöl'de yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken resmi belgede sahtecilik suçundan 5 bin 488 lira para cezası kesildi. İkiz plaka takılı araçlar otoparka çekilirken, plakalar incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:26 Kaynak: DHA
Bursa, Jandarma, Güncel
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