BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü

Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldüBURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı.

Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü BURSA'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı. Özsu hayatını kaybederken, şüpheli H.N. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Radyo, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › BURSA Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

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