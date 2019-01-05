Son Dakika Haberleri: Bursa Renkli Gecekonduların Beyaz ile Buluşması Havadan Görüntülendi

Bursa Renkli Gecekonduların Beyaz ile Buluşması Havadan Görüntülendi

57 dakika önce

Renkli gecekonduların beyaz ile buluşması havadan görüntülendiBursa'da etkili olan kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Renkli gecekonduların beyaz ile buluşması havadan görüntülendi

Bursa'da etkili olan kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Özellikle şehrin yüksek kesimleri ve Uludağ etekleri tamamen beyaz gelinliği giydi. Osmangazi ilçesinde bulunan, 500 yıllık Alacahırka ile Kuştepe Mahalleleri'nde bulunan renkli gecekondu evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Renkli evlerin, beyaz ile buluşması drone ile de havadan görüntülendi. Bursa'da kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:55 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlardan Şok İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 11:52:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Renkli Gecekonduların Beyaz ile Buluşması Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]