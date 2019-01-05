Bursa Renkli Gecekonduların Beyaz ile Buluşması Havadan Görüntülendi
57 dakika önce
Renkli gecekonduların beyaz ile buluşması havadan görüntülendiBursa'da etkili olan kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Renkli gecekonduların beyaz ile buluşması havadan görüntülendi Bursa
'da etkili olan kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Özellikle şehrin yüksek kesimleri ve Uludağ
etekleri tamamen beyaz gelinliği giydi. Osmangazi
ilçesinde bulunan, 500 yıllık Alacahırka ile Kuştepe Mahalleleri'nde bulunan renkli gecekondu evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Renkli evlerin, beyaz ile buluşması drone ile de havadan görüntülendi. Bursa'da kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:55 Kaynak: DHA
CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti
İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlardan Şok İfade