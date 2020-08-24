BURSA Saç tokasıyla kapılarını açtıkları arabayı sevgilisine ittirerek çaldı - Son Dakika

Saç tokasıyla kapılarını açtıkları arabayı sevgilisine ittirerek çaldı

Bursa'da 2 sevgili saç tokasıyla kapılarını açtıkları bir otomobili düz kontak yaparak çaldı. Muhammet Y'nin (30) şoför koltuğuna geçtiği otomobili kız arkadaşı Sevgi H.K.?nin (27) ittirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan ikili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Akpınar Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta 09.30 sıralarında meydana geldi. Muhammet Y. ile kız arkadaşı Sevgi H.K. daha önce gözlerine kestirdikleri bir otomobilin kapılarını saç tokasıyla açtılar. Ardından da otomobili düz kontakta çalıştıran çiftten Muhammet Y. otomobilin şoför koltuğuna geçti. O esnada kız arkadaşı Sevgi H.K. ise otomobili arkadan ittirerek sevgilisine destek oldu.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi aracının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu çalınan otomobili terk edilmiş olarak Mudanya yolu üzerinde buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, aracın bulunduğu yere yakın bir barakada ise 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet Y. ile suç ortağı olan sevgilisi Sevgi H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.