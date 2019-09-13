Son Dakika Haberleri: Bursa Şadırvanlı Han'daki rekonstrüksiyon çalışmaları sürüyor
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Bursa Şadırvanlı Han'daki rekonstrüksiyon çalışmaları sürüyor

4 dakika önce

Osmangazi Belediyesince, Bursa'nın en önemli çarşılarından Tarihi Kayhan Çarşısı'nın simgesi Şadırvanlı Han'ı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor.

Bursa Şadırvanlı Han'daki rekonstrüksiyon çalışmaları sürüyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesince, Bursa'nın en önemli çarşılarından Tarihi Kayhan Çarşısı'nın simgesi Şadırvanlı Han'ı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayhan Mahallesi'nde 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak yeniden inşa edilen tarihi hanın, ahşap döşeme ve çatı yalıtım çalışmaları tamamlandı. Ahşap pencere ve kapı montajı ile boyama çalışmaları ise devam ediyor.


Şadırvanlı Han, tamamlanması halinde sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak ve içerisinde iş yerleri, sergi alanları ve toplantı salonları yer alacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şadırvanlı Han'ın da Bursa'ya önemli bir değer katacağını belirterek şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız çalışmalarla Bursa'mızı tarihteki hüviyetine kavuşturuyoruz. Birçok sivil mimarlık örneği yapıyı ayağa kaldırdık. Bunlardan bir tanesi de Şadırvanlı Han olacak. Tarihi Kayhan Çarşısı'nın simgelerinden olan Şadırvanlı Han'ı aslına uygun ve yeni fonksiyonları ile günümüze taşıyoruz. 20. yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için başlattığımız rekonstrüksiyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Tarihi çarşımıza büyük değer katacak olan Şadırvanlı Han'ı yakın bir zamanda hizmete açacağız."

Osmangazi, Kayhan, Bursa, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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