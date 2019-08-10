Son Dakika Haberleri: BURSA Sağır ve dilsiz rolü yapan dilencinin yalanı hastanede ortaya çıktı
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BURSA Sağır ve dilsiz rolü yapan dilencinin yalanı hastanede ortaya çıktı

20 dakika önce

Sağır ve dilsiz rolü yapan dilencinin yalanı hastanede ortaya çıktıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, gömleğine iğnelediği 'sağır ve dilsiz' yazılı kağıtla dilenen dilencinin sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede engelinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Sağır ve dilsiz rolü yapan dilencinin yalanı hastanede ortaya çıktı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, gömleğine iğnelediği 'sağır ve dilsiz' yazılı kağıtla dilenen dilencinin sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede engelinin bulunmadığı ortaya çıktı.
İnegöl Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, Çarşı Camii'nin önünde elinde baston, gömleğinde de 'Sağır ve dilsiz' yazısı bulunan Cumali A.'yı yakaladı. Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Cumali A.'nın engeli bulunmadığı ortaya çıktı.
Hakkında yasal işlem yapılan Cumali A.'nın üzerinden çıkan 360 liraya el konuldu.
Zabıta, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:41 Kaynak: DHA
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