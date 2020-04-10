BURSA Sağlık çalışanlarından polis ekiplerine alkışlı kutlama - Son Dakika

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BURSA Sağlık çalışanlarından polis ekiplerine alkışlı kutlama
6 saat önce
Sağlık çalışanlarından polis ekiplerine alkışlı kutlamaBursa'da, İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, asılsız kavga ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle alkışladı.
Sağlık çalışanlarından polis ekiplerine alkışlı kutlama
Bursa'da, İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, asılsız kavga ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle alkışladı.
İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen ile sağlık çalışanları, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yaptı. Görevliler, hastanede kavga olduğu yönünde asılsız ihbarda bulundu. Sağlık çalışanları, ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerini alkışlarla karşıladı. Sağlıkçılar, polis ekiplerine çiçek verip, onların Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:13 Kaynak: DHA
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