Bursa Sağlık Müdürlüğünden Dr. Adil Özgür'ün vefatıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Bursa Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Filyasyon ekibindeki doktor, görev dönüşü geçirdiği kazada vefat etti" haberine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, özel bir hastanede ve aynı zamanda fabrikada iş yeri hekimliği yapan Dr. Adil Özgür'ün geçen cuma elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Dr. Adil Özgür'ün, İl Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında oluşturulan filyasyon ekibinde görevlendirmesinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Merhum hekim arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.