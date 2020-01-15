Bursa Sağlık Müdürlüğünden menenjitten ölen çocukla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde menenjit tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun, bebeklik çağı ve okul aşılarının tam olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskikızılelma Mahallesi'nde ikamet eden ilkokul 3. sınıf öğrencisi Hanife Aykut'un (8) 2 Ocak'ta yüksek ateş nedeniyle ailesi tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi acil servisine getirildiği belirtildi.

Hastanın takibi sırasında vücudunda döküntü ve uykuya meyil gelişmesi üzerine "meningokoksemi" ön tanısıyla, izolasyon önlemleri alınarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan muayenesi sonrası izole edilerek menenjit şüphesiyle antibiyotik tedavisi başlanmıştır. Döküntüleri artan hastada solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır. Takibi sırasında multiorgan yetmezliği (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği) gelişmiş olup toraks tüpü takılmış, hemodiyalize başlanmış, ilaç tedavisi uygulanmıştır. Hasta, yoğun bakım ünitesinde takipli iken tüm müdahalelere rağmen 12 Ocak'ta meningokoksemi tanısı ile vefat etmiştir."

Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çocuğun ikamet ettiği köyde saha incelemesi yapıldığı anlatılan açıklamada, "Ailesi ziyaret edilerek çocuğun bebeklik çağı ve okul aşıları tam olduğu, ailesinin yakın zamanda seyahat öyküsü bulunmadığı öğrenilmiştir. Ailede ve köyde yaşayanlara koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanmış ve takipleri halen sürdürülmektedir." denildi.

Mahalle muhtarı Ulu: "Başka bir vakaya rastlanmadı"

Eskikızılelma Mahallesi Muhtarı Bilgin Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız çocuğunun 1 haftadan fazla yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiğini anımsattı.

Mahalledeki çocukların tedbir amaçlı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürülerek yeniden aşılarının yaptırıldığını söyleyen Ulu, "Büyüklere de hap tedavisi uygulandı. Bu vefatın ardından köyümüzde başka bir vakaya rastlanmadı. Herhangi bir virüs söz konusu değildir. Buna benzer çıkan haberler doğru değildir. Karantina gibi bir durum söz konusu değildir. Mahallemizde normal hayat devam ediyor. Giriş ve çıkışlarda bir sorun yok." ifadelerini kullandı.