Bursa Sağlık Müdürlüğünden online "organ nakli paneli" - Son Dakika

Bursa Sağlık Müdürlüğünden online "organ nakli paneli"

Bursa'da, Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi öncülüğünde bazı illerden yaklaşık 200 kişinin katılımıyla online olarak organ nakli paneli düzenlendi.

Bursa Sağlık Müdürlüğünden online

Bursa'da, Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi öncülüğünde bazı illerden yaklaşık 200 kişinin katılımıyla online olarak organ nakli paneli düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, panelin moderatörlüğünü Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Yavuz Selim Çınar üstlendi.

Toplantıda, Uzm. Dr. Eralp Çevikkalp "Kovid-19 Pandemi Sürecinde Beyin Ölümü Tespiti ve Donör Organizasyonu", Prof. Dr. Bülent Oktay "Pandemi Sürecinde Böbrek Nakli ve Hasta Seçim Kriterleri", Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi karaciğer nakli sorumlusu Doç. Dr. Ziya Dündar ise "Kovid-19 Pandemisi Sürecinde Karaciğer Nakli" konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Yavuz Selim Çınar, "Kovid-19 pandemisinin tüm alanlarda yeni algoritmalar oluşturulması gerekliliğini ortaya koyarken, organ naklinde de güncel yaklaşımları paylaşmak ve süreci dinamik tutmak adına böyle bir panel düzenledik. Katılım çok yoğun oldu. Bu anlamda emeği geçen tüm eğitimcilere ve katılımcılara organ bekleyen hastalar adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Organ Nakli, Beyin Ölümü, Çınar, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bursa Sağlık Müdürlüğünden online 'organ nakli paneli' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor Ekim ayında tüm aboneler için doğal gaz fiyatları sabit bırakıldı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi         
16:07
Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı         
16:02
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır         
15:47
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur         
15:30
Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış         
15:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı         
13:54
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü         
12:12
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada! Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada!         
11:57
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 16:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Sağlık Müdürlüğünden online "organ nakli paneli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei