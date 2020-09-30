Bursa Sağlık Müdürlüğünden online "organ nakli paneli" - Son Dakika

Bursa'da, Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi öncülüğünde bazı illerden yaklaşık 200 kişinin katılımıyla online olarak organ nakli paneli düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, panelin moderatörlüğünü Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Yavuz Selim Çınar üstlendi.

Toplantıda, Uzm. Dr. Eralp Çevikkalp "Kovid-19 Pandemi Sürecinde Beyin Ölümü Tespiti ve Donör Organizasyonu", Prof. Dr. Bülent Oktay "Pandemi Sürecinde Böbrek Nakli ve Hasta Seçim Kriterleri", Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi karaciğer nakli sorumlusu Doç. Dr. Ziya Dündar ise "Kovid-19 Pandemisi Sürecinde Karaciğer Nakli" konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Yavuz Selim Çınar, "Kovid-19 pandemisinin tüm alanlarda yeni algoritmalar oluşturulması gerekliliğini ortaya koyarken, organ naklinde de güncel yaklaşımları paylaşmak ve süreci dinamik tutmak adına böyle bir panel düzenledik. Katılım çok yoğun oldu. Bu anlamda emeği geçen tüm eğitimcilere ve katılımcılara organ bekleyen hastalar adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.