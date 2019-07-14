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Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bursa'nın sağlıkta öncü bir kent olması hedefiyle önemli adımlar atılacağını ve şehrin termaliyle de sağlık turizminde öne çıkacağını söyledi.

Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bursa'nın sağlıkta öncü bir kent olması hedefiyle önemli adımlar atılacağını ve şehrin termaliyle de sağlık turizminde öne çıkacağını söyledi.
fahrettin koca, Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:17 
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