Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bursa'nın sağlıkta öncü bir kent olması hedefiyle önemli adımlar atılacağını ve şehrin termaliyle de sağlık turizminde öne çıkacağını söyledi.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bursa'nın sağlıkta öncü bir kent olması hedefiyle önemli adımlar atılacağını ve şehrin termaliyle de sağlık turizminde öne çıkacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:17
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