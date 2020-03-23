BURSA Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURSA Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı - Son Dakika

BURSA Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı

6 saat önce

Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptıBURSA'da, yazılımcı Gökhan Zıngıl koronavirüse karşı 'Siper Maske' üretti.

Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı

BURSA'da, yazılımcı Gökhan Zıngıl koronavirüse karşı 'Siper Maske' üretti. 3D yazıcılarla üretilen ve özellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılması planlanan maske için, Sağlık Bakanlığı'ndan talep gelmesi halinde seri üretime geçilecek.

Bursa'da yazılımcı ve eğitmen Gökhan Zıngıl, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 14 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, özellikle sağlık çalışanlarının kullanabileceği 'Siper Maske' geliştirdi. Sosyal medya üzerinde, meslektaşlarıyla '3 boyutlu destek ağı' adı altında bir araya gelerek sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretmeye başlayan Zıngıl, Sağlık Bakanlığı'ndan talep gelmesi halinde seri üretime başlayacaklarını söyledi. İtalya'da 24 saat içinde 3 boyutlu yazıcılardan elde edilen solunum cihazlarının kendilerine örnek teşkil ettiğini söyleyen Zıngıl, 67 ilde 3 boyutlu destek ağının faaliyet gösterdiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE BİZİM GİBİ DÜŞÜNEN BİRÇOK İNSAN VAR"

3D yazıcı firmalarıyla sosyal medya üzerinden koordineli bir şekilde üretim yaptıklarını belirten Zıngıl, "İtalya'daki sıkıntı bizi çok etkiledi. İtalya'da bir solunum cihazının tedariği 24 saat içinde 3 boyutlu yazıcılardan elde edildi. Yerel 2 firma parçanın hem tasarımını yaptı hem de 100 adet üretimini gerçekleştirdi. Solunum cihazında kullanıldığı için çok önemliydi. Tedarik sıkıntılarının bizde de olabileceğini düşünerek ne yapabiliriz diye düşündük. Sağlık alanındaki akademisyen arkadaşlardan fikir aldık. Ön hazırlıkları yapmaya başladık. Türkiye'de bizim gibi düşünen bir çok insan var. Sosyal medya gruplarından destek istedik. İstanbul'da bir kaç arkadaşa ulaştık ve ardından sosyal medyada büyük bir platform oluşturduk" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TALEP BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyması halinde 38 adet 3D yazıcı ve 465 kişilik bir grupla üretime hazır olduklarını belirten Zıngıl, "Koruyucu siper, doktorların gözlük ve maske üzerine takacakları bir siper. Solunum cihazlarının plastik parçaları var. Onların üretimi söz konusu olabilir. Onların yetmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Onların tasarımını yapabilecek arkadaşlarımız da var. Siper maskenin yapımı yaklaşık 2 saat sürüyor. Parçalar hazırlandıktan sonra montajı çok basit. Kolay bir şekilde montaj yapılabiliyor. Elimizde 4 tane makine var. Gruba dahil olan arkadaşlarda çok sayıda makine var. Aynı anda çok sayıda üretim yapmak mümkün. Şu an gruba dahil olan bin 38 yazıcı var. 465 kişi ve kurum var. 67 ilde 3 boyut destek ağı faaliyet gösteriyor. Yaptığımız iş tamamen gönüllü iş. Bir çok yerden arayanlar oldu. Görev bekliyoruz. Görev geldiğinde yapmaya hazırız" diye konuştu.

BURSA Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı

Sağlık Bakanlığı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:48 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:22:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA Sağlıkçıların koronavirüsten korunması için 'siper maske' yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]