Bursa sahilleri sit alanı ilan edildi, 136 işletmeye büyük şok - Son Dakika

Bursa sahilleri sit alanı ilan edildi, 136 işletmeye büyük şok

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından tarihi eser niteliğindeki yerlerde ticaret yapılmaması kararı esnafı ayağa kaldırdı. 3 esnafın işletmesi mühürlenirken, 136 esnafın ruhsatlarının iptal edileceği iddia edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarihi eser niteliğindeki yerlerde işletmecilik yapan esnafın ruhsatları Anıtlar Kurulu tarafından iptal ediliyor. Yüzlerce işletmeyi ve çalışanı ilgilendiren bu karar esnafı ayağa kaldırdı. Mudanya Mütareke Meydan'ında bir araya gelen esnaf seslerinin duyulmasını isteyerek, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde bu şekilde çalışan işletmeler varken 'Neden Mudanya?' diye sordu.

Esnaflar adına açıklama yapan Başar Yegül, "Bizler Mudanya esnafı olarak ticaret ruhsatlarımızın iptaline dair kararlar alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Hali hazırda 3 adet iptal edilmiş ruhsat bulunmaktadır. İş bu kararın dayanağı özetle Anıtlar Kurulu tarafından Bursa'nın Mudanya ilçesinde yer alan ve tarihi eser niteliğindeki binaların çevresinde faaliyet yapılamayacağına dair kararıdır. Tüm kamuoyunca bilindiği üzere Türkiye'nin dört bir yanında sit alanları veya tarihi eserlerin bulunduğu yerlerde ticari faaliyet yürütülmektedir. Ancak Mudanya esnafının, Mudanya'ya değer katan işletmenin yıllardır sorunsuzca ve yasal tüm başvurularla elde ettiği ruhsatların iptal edilmesi ihtimali dahi korkunçtur" dedi.

Önümüzdeki hafta ruhsatların iptal işleminin başlatılacağını iddia eden Başar Yegül, "Mudanya'da yerleşik ve anılı şartları taşıyan tüm işletmelerin ruhsatlarının iptal edileceğini, Mudanya'da yüzlerce esnafın kepenk kapatacağını kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Korona virüsünden dolayı 2,5 aydır zaten çalışamayan esnaf, yakın zamanda işyerini borçla açmıştır. Henüz salgının ekonomik sebepleri sonlanmamışken, Mudanya esnafının karşı karşıya kaldığı durum tüm Türkiye'yi etkileyecektir. Şöyle ki bu kararın uygulanması tüm Türkiye için emsal teşkil edecektir. Bu karar ile tüm Türkiye'de sit alanları ve tarihi binalar bölgelerinde kalan esnafların ruhsat güvencesi kalmamaktadır" diye konuştu.

Yapılması gerekenin Mudanya Belediyesi tarafından daha evvel talep edilen proje değişikliği talebinin onanması gerektiğini altını çizen Yegül, "Mudanya ilçesinde ticaret yapılmasının kanuni engellerinin kaldırılması ve binlerce insanı mağdur edecek uygulamadan derhal dönülmesidir. Aynı zamanda bu uygulama Mudanya ilçesinin ekonomisini etkileyeceğinden bu hususta yasal başvurularımızın yanında bürokrasi ile özellikle Mudanya Belediyesi'nin de sonsuz desteğini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

İşletmesi kapatılan Hatice Albay, "5 sigortalı çalışanım mevcut ve dükkanım kapatıldı. Bu karar doğrultusunda ilk işlem gören yerlerden bir tanesiyim. Anıtlar Kurulu kararı ile kapatıldığını söylediler ama eşitlik ilkelerine uymadığını düşünüyorum. Türkiye'de ve dünyada bunun emsalleri varken neden sadece Mudanya'da uygulanıyor?" dedi.