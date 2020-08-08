Bursa sahillerinde vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uyuyor - Son Dakika

Bursa sahillerinde vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uyuyor

BURSA - Bursa'nın önemli sahillerinden biri olan Küçükkumla Plajı hafta sonu yine hareketliydi. Geçen haftalara göre vatandaşların maske uyarılarına dikkate aldığı görüldü.

Bursa'da denize girmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yerini alan Gemlik Küçükkumla Plajı hafta sonu yine hareketliydi. Bayram haftasına göre vatandaşların maske kuralına dikkat etmeye çalıştığı gözlemlendi. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilmese de aralıklarla yüzüldüğü, şezlongların arasında boşluklar bırakıldığı görüldü.

Murat Demir isimli vatandaş halkın elinden geldiği kadar kurallara uymaya çalıştığını ifade ederek, "Bizlerde burada vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz . Tatil güzel geçiyor. Biraz daha dikkatli olursak korona virüsünden korunmuş oluruz" dedi.

Bir diğer vatandaş ise devamlı maske taktığını söyleyerek, "Keşke sahillere bir düzenleme getirilse. Örneğin pazartesi, Salı günleri anne ve 15 yaşına kadar çocukları denize girse, haftanın belli günü 65 yaş üstü gelse çok güzel bir uygulama olur. Bu virüsün ileriye dönük daha tehlikeli olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar da kafelerde ve sahil yollarında insanların maske ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini ama plajlarda bu durumun biraz zor olduğunu dile getirdiler.