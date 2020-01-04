Bursa sahte diş hekimine suçüstü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa sahte diş hekimine suçüstü - Son Dakika

Bursa sahte diş hekimine suçüstü

7 saat önce

Sahte diş hekimine suçüstüBURSA'da diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan sahte diş hekimi C.T., polis ekiplerince yakalandı.

Sahte diş hekimine suçüstü

BURSA'da diploma ve belgesi olmadığı halde diş muayenehanesi açan sahte diş hekimi C.T., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir diş muayenehanesinin kaçak olduğu ihbarı üzerine hareke geçti. Hiçbir diploma veya belgesi olmadan izinsiz olarak muayenehane açtığı tespit edilen sahte C.T., yapılan operasyonla muayenehanede suçüstü yakalandı. 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek ve doktor unvanını takınmak' suçundan gözaltına alınan C.T.?nin, geçmiş yıllarda da aynı suçu işlediği ortaya çıktı. Ekipler yapılan operasyonda, sahte diş hekiminin muayenehanesinde çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirdi. C.T.?nin emniyetteki işlemleri devam ederken, kaçak muayenehane ise Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-

Bursa sahte diş hekimine suçüstü

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi
İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:04 Terör karargahına çevrilen okul 'Barış Pınarı' adıyla açıldı - Son Dakika
18:04 SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit... - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa sahte diş hekimine suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]