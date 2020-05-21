BURSA Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

BURSA Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendiBURSA'da, sahur için mutfakta hazırlık yapan Havva Asa'nın ocakta unuttuğu yemekten çıkan yangında, aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi BURSA'da, sahur için mutfakta hazırlık yapan Havva Asa'nın ocakta unuttuğu yemekten çıkan yangında, aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi. İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Havva Asa, sahurda ocağa yemek koydu. Ancak Asa, sofrayı hazırlarken yemeği unuttu. Duman ve kokuyu fark eden Havva Asa, eşi Alican Asa'yı uyandırarak, yangını söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan çift, 1 yaşındaki bebeklerini de alarak, dışarı çıktı. İhbar üzerine olay adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişilik

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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