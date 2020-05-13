BURSA Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURSA Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi - Son Dakika

BURSA Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi

7 saat önce

Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisiBursa'nın Keles ilçesindeki bungalovlar, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon kapsamında tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi

Bursa'nın Keles ilçesindeki bungalovlar, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon kapsamında tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bungalovlarda, temasın en düşük seviyeye indiği tatilin günlük fiyatı ise 300 ile 400 TL arasında değişiyor.

Bursa'da yaklaşık 20 yıl boyunca otomotiv firmasında bilgisayar mühendisi olarak çalışan Arif Doğru, çocukluk hayali olan 'tatil köyü' projesini hayata geçirmek için işinden ayrıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na projesini sunan Doğru, buradan hibe alarak, yapımına başladı. Tatil köyünü 2015 yılında hizmete açan Doğru, gelen müşteriler için bungalovlarda konaklama, balık avlama, at binme, arazi aracı ATV ile safari yapıp, hobi bahçelerinde vakit geçirebilme imkanlarının olduğu yaşam alanı oluşturdu. Tesis, son günlerde izole ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve tatil sezonunu da evde geçirmek istemeyenler, otellerden çok bungalovları tercih ediyor. Bungalovlarda, temasın en düşük seviyeye indiği tatilin günlük fiyatı ise 300 ile 400 TL arasında değişiyor.

'HER ŞEY KİŞİYE ÖZEL'

Bungalovları olan tesislerin salgın sürecinde avantajlı olacağını söyleyen Arif Doğru, 'Önümüzdeki dönemin, bizim gibi butik çalışan tesisler için avantajlar barındırdığını düşünüyorum. Çünkü her şey kişiye özel. Konakladığınız evden kullandığınız eşyalara kadar her şey size ait. Burada evinizde gibisiniz. Toplu yaşanan mekanlarda her şey müşterek. Bizim gibi butik tesislerde konakladığınız ev tamamen size ait. Kullandığınız bütün eşyalar size ait. Bu süreçte tam normale dönene kadar yemek ve içecek hizmetlerini oda servisi halinde yapacağızö dedi.

'BİRİKEN STRESİ DOĞADA ATABİLİRSİNİZ'

Doğa turizminin özelliklerini anlatan Doğru, 'Tatile geliyorsunuz ancak 4 duvar arasına tıkılıp kalmıyorsunuz. Burada yapabileceğiniz aktivitelerin yanı sıra bahçe işlerine de merakınız varsa toprakla uğraşabilirsiniz. Doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bisikletinize binip doğayı keşfedebilirsiniz. Adrenalin aktivitelerimiz var. Dinginlik isteyenler için olta balıkçılığımız var. Üzerinizde biriken stresi doğada atabilirsinizö diye konuştu.

Rezervasyon durumu hakkında da bilgi veren Arif Doğru, 'Bayram rezervasyonları ve bayram sonrası için büyük ilgi var. Rezervasyonlar için arayanlar var. Bu süreci sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ve benzeri tesislerin normalleşme sürecinde çok daha popüler olacağını düşünüyorumö dedi.

BURSA Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi

Koronavirüs, Keles, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:29 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor         
18:31
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir         
17:06
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı 6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
16:36
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 20:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]