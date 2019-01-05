Bursa Sallandı

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Bursa'nın Karacabey açıklarında, sabah saatlerinde saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Bursa
'nın Karacabey
açıklarında, sabah saatlerinde saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
Deprem Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 4.1 büyüklüğünde yerin 8.5 kilometre derinliğinde, Karacabey açıklarında deprem olduğu tespit edildi. Depremden dolayı can ve mal kaybı yaşanmazken kısa süreli panik yaşandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:29 Kaynak: İHA
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