Bursa sallandı

Bursa'da sabah saatlerinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Aşağıbalı Mahallesi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 9.17'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe sebep olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. - BURSA