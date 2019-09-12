Bursa sallandı
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Bursa'da sabah saatlerinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
Bursa'da sabah saatlerinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Aşağıbalı Mahallesi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 9.17'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe sebep olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. - BURSA
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