Son Dakika Haberleri: BURSA SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN AHIRLARA SIÇRADI: 5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
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BURSA SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN AHIRLARA SIÇRADI: 5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

38 dakika önce

BURSA'da bir samanlıkta gerçekleşen yangın ahırlara sıçradı, ahırlarda bulunan hayvanları kurtarmak için mahalleli seferber oldu.

BURSA'da bir samanlıkta gerçekleşen yangın ahırlara sıçradı, ahırlarda bulunan hayvanları kurtarmak için mahalleli seferber oldu. 5 büyük baş hayvan telef oldu, 10 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Yangın, Nilüfer Yaylacık Mahallesi 1. Sokak üzerinde bulunan samanlıkta meydana geldi. Mehmet G.'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlığı saran alevler, yan tarafta bulunan ahırlara sıçradı. İçerisinde toplam 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu 3 ahır, mahallede korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. 13 itfaiye aracı ve 65 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN MAHALLELİ SEFERBER OLDU
Mahsur kalan hayvanları kurtarmak için mahalleli seferber oldu. Vatandaşların çabasıyla 10 büyükbaş hayvan alevlerin içinden yaralı olarak kurtarılırken, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
BURSA SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN AHIRLARA SIÇRADI: 5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:07 Kaynak: DHA
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