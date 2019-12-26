Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı - Son Dakika

Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı

6 saat önce

Bursa Samsunlular Kültür yardımlaşma ve dayanışma Derneği'nde (SAMDEF) düzenlenen 10'uncu olağan kongrede mevcut başkan Temel Erkol güven tazeledi.

Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı, System.String[]

Bursa Samsunlular Kültür yardımlaşma ve dayanışma Derneği'nde (SAMDEF) düzenlenen 10'uncu olağan kongrede mevcut başkan Temel Erkol güven tazeledi.


Bursa Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SAMDEF)' de onuncusu gerçekleşen olağan kongrede mevcut başkan Temel Erol güven tazelerken, yardımcılıklarına İrfan Akkaya, Davut Şen, Genel Sekreterliğe Hüseyin Seven getirildi.


Başkanlığa yeniden gelen Temel Erkol ise, "Bütün destek verenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Kaldığımızdan yerden başarılı çalışmalara hep birlikte imza atacağız " dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı
Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
17:26 Hatay genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
17:26 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika
17:26 Edirne tmo depoları, kapalı pazaryeri olacak - Son Dakika
17:26 Yılın son güneş tutulması gerçekleşti - Son Dakika
17:25 Kırklareli'de sahte içki operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:29:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa SAMDEF'de kongre heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]