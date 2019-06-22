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BURSA Saniyelerle ölümden kurtuldu

1 saat önce

Saniyelerle ölümden kurtulduBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Saniyelerle ölümden kurtuldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler bir kişinin saniyelerle ölümden kurtulma anı kameralara yansıdı.
Kaza, Yenice Mahallesi, Kasım Efendi Caddesi'nde gecen hafta meydana geldi. Mensur Uğur yönetimindeki 16 R 9483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra taklalar atarak kıraathaneye çarptı.Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kıraathanede çaycılık yapan Ersin Suvat (24) yaralandı.Direksiyon başında fenalaştığını öne süren Mensur Uğur ile Ersin Suvat, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAZA İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI
Meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kontrolden çıkan araç kıraathaneye çarpma anında, kıraathane önünde bulunan vatandaşın saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulma anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
BURSA Saniyelerle ölümden kurtuldu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:20 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Güncel
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