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Bursa şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü 2 yaralı

13 dakika önce

Şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü 2 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Bursa şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü 2 yaralı, System.String[]

Şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine seyir halinde olan sürücü Mustafa Uğurlu (44) yönetimindeki 35 EVU 61 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkıp şarampole yuvarlanarak 50 metre sonra durabildi. Kaza sonucunda sürücü ile yanında bulunan Mustafa Keskin (34) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
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