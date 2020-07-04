BURSA Şarampole yuvarlanan kamyonda bin tavuk telef oldu - Son Dakika

BURSA Şarampole yuvarlanan kamyonda bin tavuk telef oldu

Şarampole yuvarlanan kamyonda bin tavuk telef olduBursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tavuk yüklü kamyon şarampole devrildi.

Şarampole yuvarlanan kamyonda bin tavuk telef oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tavuk yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yaklaşık bin tavuk telef oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa merkezden İnegöl yönünde giden sürücü Ufuk Demiral yönetimindeki 16 KER 68 plakalı tavuk yüklü kamyon, ilçe girişinde sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yoldan çıkan kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Demiral olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Demiral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada şarampole yuvarlanarak yan yatan kamyonun kasasındaki kafeslerde bulunan 2 bin tavuktan yaklaşık bin tanesi telef oldu. Kafeslerdeki tavuklar, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Şarampole yuvarlanan kamyonda bin tavuk telef oldu - Son Dakika

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