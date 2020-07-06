"Bursa şeftalisi" üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

"Bursa şeftalisi" üreticisinin yüzünü güldürdü

Lezzeti ve aromasıyla öne çıkan "Bursa şeftalisi"nde hem kalite hem de geçen yıla göre artan fiyatlar üreticisini memnun etti.

Lezzeti ve aromasıyla öne çıkan "Bursa şeftalisi"nde hem kalite hem de geçen yıla göre artan fiyatlar üreticisini memnun etti.

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Bursa Ovası'nın kendine has iklim ve coğrafi koşullarında yaklaşık 110 bin dekar alanda yetiştirilen şeftalinin 15 Haziran'da başlayan hasadı sürüyor.

Bahçelerde çalışanlar, merdiven yardımıyla ağaçlardan topladıkları meyveleri boyutlarına göre tek tek ayırıyor. Öğle sıcağına maruz bırakılmadan toplanan meyveler, soğuk hava depolarına götürülüyor.

İhracatta başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere gönderilen şeftali, çeşitlerine göre turizm bölgelerindeki oteller ve meyve suyu fabrikalarından rağbet görüyor.

Geçen sene bahçede kilogramı 2-2,5 liradan alıcı bulan Bursa şeftalisi, bu yıl 3-3,5 lira, nektarin ise 4-4,5 liradan satılıyor.

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, AA muhabirine, şeftali hasadına 3 hafta önce başlandığını söyledi.

Şeftalinin çeşidine ve yetiştiği toprağa göre farklı zamanlarda olgunlaştığını belirten Altınkaya, "Her cinsin hasat zamanı farklıdır. Bu yıl verim gayet güzel. Çiftçi de memnun. Fiyatlar da fena değil." dedi.

Altınkaya, kentin bazı bölgelerinde şeftalinin dondan ve doludan zarar gördüğünü aktardı.

Bu sene meyvede belirgin bir hastalığın olmadığına değinen Altınkaya, "Şarka virüsü var. Bu, yeni cinslerde oluşmuş bir hastalık. Bundan dolayı bahçe sökenler var ama genel olarak kötü bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Altınkaya, Bursa şeftalisinin yurt içine ve yurt dışına satıldığını dile getirdi.

"Bursa şeftalisinin aroması farklı"

Bursa'da yetişen şeftalinin özelliklerine işaret eden Altınkaya, şunları kaydetti:

"Artık Karadeniz Bölgesi'nde de Mersin'de de Çanakkale'de de şeftali var ama hiçbir zaman Bursa şeftalisinin aromasını tutmaz. Çanakkale'dekinin aromasıyla Bursa şeftalisinin aroması farklıdır. Isparta'da da yetişiyor ama ne rengi Bursa şeftalisini tutar ne de tadı. Bu bir gerçek. Meyve sularında bile Bursa'nın konsantresi gereklidir."

"Bu yıl talepler çok yoğun"

Üretici Furkan Kozuk da bu yıl yağışlardan dolayı geçen seneye göre şeftalinin boyutunun küçük kaldığını ancak buna rağmen hasadın verimli geçtiğini belirtti.

Hasadın 15 Eylül'e kadar süreceğini bildiren Kozuk, "Şeftali başta Rusya olmak üzere, genelde yurt dışına gidiyor. Bu yıl talepler de çok yoğun. Temiz bir şekilde sezonu kapatmayı istiyoruz. Fiyatlardan da memnunuz. Bazı ağır masraflarımız var. Onların dışında bir sorunumuz yok. Mazot, ilaçlama gibi sıkıntılarımız var. Bunların girdileri çok yüksek." diye konuştu.

Altınkaya, Rusya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Bursa şeftalisi' üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi
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