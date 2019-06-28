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BURSA ŞEFTALİSİNİN HASADI BAŞLADI

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. 18 bin dekarlık alanda 65 bin ton şeftali Türkiye genelindeki pazarlarda yerini alacak.
55 BİN TON REKOLTE
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 'İnegöl'de 18 bin dekarlık alanda şeftali üretimi yapılmakta. Toplamda 55 bin ton civarında rekolte söz konusu. Bursa genelinde şeftali üretiminin en çok yapıldığı yer İnegöl'dür. Şeftali üretimimiz oldukça güzel ama Pazar sorunumuz ön plana çıkıyor. Şeftalinin kilosunun maliyeti 2 lirayı buluyor. Şeftalinin kilosunun 3 liradan satılması lazım ki çiftçimizin yüzü gülsünö dedi.
RAF ÖMRÜ UZUN
İnegöl şeftalisinin diğer illerde üretilen şeftaliden farkının olduğunu da açıklayan Çelik, 'Raf ömrü diğer illerdeki şeftalilere göre 3 gün fazla. Yaklaşık 6 gün raf ömrü var İnegöl şeftalisinin. Raf ömrünün uzun olması tüketiciye avantaj sağlamakta. İnegöl olarak bu işi iyi yapıyoruz. İnegöl'de yetişen 80 ürünümüzün içerisinde şeftalimiz önemli bir yer tutmakta.ö Dedi.
TOPLAMAYA BİLE DEĞMEZ
Çelik, 'Döküntü denilen ürünlerimiz de var. Bunlar da aroma olarak gelir kapısı oluyor. Meyve suyu fabrikalarına gidiyor bunlar. Fabrikalar 40 kuruşa alıyorlar. Toplamaya bile değmez. Resmen çiftçimizle alay ediyorlar. Biz çalışkan üreticilerimiz, her şeye rağmen inadına üretmeye devam edeceğiz.ö İfadelerini kullandı.
Şeftali üreticisi Levent Arslan ise, 'İnegöl şeftalide de kaliteyi yakaladı. Meyvelerimiz kaliteli. 2.5 lira ile 3 lira arasında satıyoruz. 3 liranın altına düşünce maliyetlerimizi karşılamakta zorluk çekiyoruz. Raf ömürleri uzun ürünlerimiz var. 5-6 gün raf ömrü var. Kirazda olduğu gibi İnegöl şeftali de de, armut elmada da kendini ispatladı. Türkiye ve Avrupa piyasalarında söz sahibiyiz.
BURSA ŞEFTALİSİNİN HASADI BAŞLADI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel
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