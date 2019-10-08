Son Dakika Haberleri: Bursa şehidine ağlıyor
Son Dakika Güncel Bursa şehidine ağlıyor

Bursa şehidine ağlıyor

25 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman erbaş Muhammet Sezgin Kotanoğlu için baba ocağında dua edilip helallik alındı.

Bursa şehidine ağlıyor, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman erbaş Muhammet Sezgin Kotanoğlu için baba ocağında dua edilip helallik alındı. Bursalı şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan anne ve babası "Oğlum bize hakkını helal et" diyerek gözyaşı döktü.


Geçtiğimiz gün Çukurca ilçesindeki Işıklı Üs Bölgesi'nden Kavuşak Üs Bölgesi'ne ikmal faaliyeti icra eden aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Erbaş Muhammet Sezgin Kotanoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Kotanoğlu Hakkari Fatih Kışlasında yapılan törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı.


Öğle saatlerinde özel jet ile Yenişehir Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı burada askerler tarafından alındı. Burada yapılan törene şehidin yakınları ve rütbeli askeri personel katıldı. Şehit Muhammet Sezgin Kotanoğlu'nun naaşı daha sonra Tuna Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada yakınları ve komşularından helallik alındı.


Oğlunun tabutuna sarılan emekli baba Sezai Kotanoğlu (57) ile anne Serap Kotanoğlu (52) "Hakkını bize helal et oğlum" diyerek gözyaşı döktü.


Askerliğini kısa süre önce bitiren ancak TSK'ya uzman erbaş olarak hizmet etmeye devam eden 21 yaşındaki Muhammet Sezgin Kotanoğlu'nun kendisinden küçük bir erkek bir de kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehit Kotanoğlu'nun cenazesi Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Mihraplı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BURSA

Muhammet Sezgin, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu: Sınır ötesi tezkereye içimiz yana yana "Evet" diyeceğiz
Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:05:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa şehidine ağlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]