Bursa Şehir Hastanesi acil servisine 2 ayda 40 bin başvuru

Bursa Şehir Hastanesi bünyesindeki acil servislere, hizmete girdiği günden bu yana 40 binin üzerinde acil başvurusu gerçekleştiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastanenin hizmete açılmasının üzerinden yaklaşık iki ay gibi bir süre geçmesine rağmen hastanede bulunan kadın doğum, erişkin, çocuk ve travma acil servislerinden 40 binin üzerinde vatandaşın acil hizmeti aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Şehir Hastanesinin acil servisinin aynı zamanda ildeki tüm acil servislerin de merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

Kentteki diğer hastanelerin acil servisinin yetersiz kalması durumunda hastaların sevkinin buraya gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akan, şu bilgileri verdi:

"Hastanemizde 16'sı yoğun bakım özellikli toplam 62 yataktan oluşan acil servisin çocuk acil bölümünde iki çocuk hastalıkları uzmanı, iki pratisyen hekim, kadın doğum acilinde iki kadın doğum uzmanı, erişkin ve travma acillerinde ise üç acil tıp uzmanı ve 3 pratisyen hekim olmak üzere toplam 12 hekimimiz görev yapıyor. Bunların yanında ise 1 beyin sinir cerrahı, 1 ortopedi, 2 kardiyoloji, 2 dahiliye, 2 genel cerrahi, 1 enfeksiyon hastalıkları, 1 kalp damar ve 4 tane de anestezi uzmanımız değişmeli olarak gece nöbetinde hizmet veriyor."

Akan, hastanenin acil servisinde 16 poliklinik odasının yanı sıra 60 muayene alanının bulunduğunu da belirterek, "Bunun yanında 6 müdahale odası ve 12 kritik yoğun bakım odası, 4 yataklı acil ameliyathanesi, 12 travma gözlem arenası bulunmakta. Hastanemiz ayrıca günlük 300 ambulans ve de 4 bin hastaya da hizmet verebilecek kapasiteye sahip." ifadelerini kullandı.

Serviste normal polikliniklerde hizmeti verilen MR, tomografi, röntgen, ultrason aletleri anlamında dünyanın kullandığı son teknoloji cihazların da kullanıldığını aktaran Akan, "Ayrıca günün her saatinde ihtiyaç halinde anjiyo ve katater laboratuvarı ve endoskopi ünitesi ile her türlü vakaya anında müdahale edebiliyor. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer vakalar için KBRN ünitesi de mevcut." değerlendirmesinde bulundu.