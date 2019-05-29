Bursa Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor

Bursa Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi. Tamamlandığında Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da yaşayan yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan ve 745 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi, haziran ayında açılacak.

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