Son Dakika Haberleri: Bursa Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
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Bursa Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor

1 saat önce

Bursa Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi.

Bursa Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor, System.String[]
Bursa Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi. Tamamlandığında Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da yaşayan yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan ve 745 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi, haziran ayında açılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:53 
Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Şehir Hastanesi, Ekonomi
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