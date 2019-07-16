Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Nilüfer Doğanköy mevkiinde 745 bin 364 metrekare alana inşa edilen 1.355 Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdi. Bünyesinde; genel hastane, onkoloji, kalp damar, kadın doğum çocuk, fizik tedavi ve rehabilastasyon, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerini içinde bulunduran devasa sağlık kompleksinde poliklinik, acil, yataklı servisler, ameliyathane ve yoğun bakımlar aynı anda hizmete başlarken, aylardır süren hazırlıklar sayesinde hiçbir aksama yaşanmadı.

Hastanenin poliklinik servislerinde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, servislerden hizmet alan vatandaşlarla sohbet ederek, hastane ile ilgili görüşlerini aldı. Dr. Akan yaptığı açıklamada "Sabahın ilk saatlerinden itibaren hastanemizden randevu alan vatandaşlarımız gelmeye başladı. Vatandaşlarımızın ilk izlenimleri çok olumlu" dedi.

Bölgenin Sağlık Üssü Olacak

Dev sağlık üssünün yalnızca Bursalılara değil, bölgeye hizmet vereceğine dikkat çeken Dr. Akan, "1355 yataklı olarak yapılan hastanemiz Çanakkale'den Yalova'ya kadar yaklaşık 5,5 milyon nüfusa hizmet verecek. Burada daha çok özellikli hizmetler vereceğiz. Hastanemiz, yanık merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, palyatif bakım merkezleri, reimplantasyon, kapsamlı onkoloji merkezi gibi özellikli planlama gerektiren birimleri ile nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez olarak tasarlandı. 6 bloktan, 6 hastaneden oluşan uluslararası seviyede hizmet veren devasa bir kompleksten bahsediyoruz. İlk gün olmasına rağmen yaklaşık 2 bin 500 polikliniğe başvuran hastamız görünüyor" şeklinde konuştu.

İleri Teknoloji Hizmet

Bin 55 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanelerinden oluşan Bursa Şehir Hastanesi'nde, 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Sağlık alanında en ileri teknolojiyle donatılan ana hastane binasına yerleştirilmiş olan dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 859 sismik izolatör ile olası bir deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini, hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek.