Bursa Şehir Hastanesi kadavradan organ bağışlarında bu yıl da ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kadavradan organ bağışında 9 yılda 8 defa Türkiye birincisi olan kentin, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen kadavradan organ bağışında birinciliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışı konusunda yapılan çalışmalarla kentin, çevresindeki Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Düzce ve Bilecik illerinin de katkısıyla organ bağışına yıllardır öncülük etmeye ve ülkenin gururu olmaya devam ettiğini ve pandemi sürecinde beyin ölümü tespiti ile aile bağış oranlarında azalma olmasına rağmen liderliğini koruduğunu aktardı.

Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'de milyon nüfus başına düşen kadavra donör sayısı (pmp) 1,6 iken, Bursa'da bu oranın 5,5 olduğunun altını çizen Yavuzyılmaz, "Bu yılın ilk 6 aylık donör sayılarına bakacak olursak yine Türkiye genelinde gerçekleşen toplam 139 donörün 32'si Bursa bölgesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca Türkiye genelinde kadavradan aile bağış oranı yüzde 21 iken Bursa'da bu oran yüzde 39. Bu da bölge halkının yardımseverliğini ve organ bağışındaki duyarlılığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesinin hem pandeminin hem de nakil bekleyen hastaların umudu olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl hastane bünyesinde gerçekleştirilen organ nakil çalışmaları neticesinde 8 donör bildirimi yapıldı. Bu sayede ülkenin çeşitli yerlerinde nakil olmayı bekleyen onlarca hastanın yeniden hayata tutunması sağlanırken Bursa Şehir Hastanemiz, donör bildiriminde Türkiye genelindeki şehir hastaneleri arasında zirvede yer aldı." ifadelerini kullandı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ ve doku bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını anımsatan Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Biz de aşılama ile pandeminin etkilerinin hafiflemesiyle birlikte organ bağışına yönelik toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışmalara hız verdik. Hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışının yapılmasına her zaman ihtiyaç duymaktayız. Yapılan bağışların sayısının azalması birçok hastanın organ nakli yapılmadan vefat etmesine neden olmakta. İnsanlarımızın bu noktada hassasiyetle davranacağına, özellikle ölen yakınlarının organlarını bağışlama noktasında, bir gün kendilerine ya da bir yakınlarına organ ihtiyacı olacağı düşüncesiyle hareket edeceklerini inanıyorum."