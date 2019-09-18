"Bursa Şehir Hastanesi'nin personel sayısı yetersiz"

Bursa Şehir Hastanesi'nin sağlıkta Bursa'ya çağ atlattığını ifade eden Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, ancak mevcut durumda personel sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti.



Bursa Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden beri vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntıdan personelin servisine kadar bir çok sorunla baş etmeye çalıştığını belirten Gökhan Yünkül, hizmet kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan birinin personelin mutluluğu olduğunu söyledi. Yünkül, "Şehir Hastanesi'nde kadro sayısı yetersiz olduğundan dolayı fazla mesai yapmak zorunda kalan personel var. Bu da çalışanların aile hayatını etkilediği gibi hizmet kalitesine de düşürüyor. Verilen hizmetle doğru orantılı şekilde personel sayısı da yükseltilmelidir. Sağlık çalışanları iş yükü altında eziliyor. Bir hemşire ortalama ayda 80 saati bulan mesaiye kalmak zorunda kalabiliyor. Bu da personelin özel hayatına ayıracağı zamanı işine ayırması demek oluyor. Bu da ister istemez kişilerin moralini ve motivasyonunu bozuyor. Tayin bekleyen çok sayıda personel var. Ancak burada özel sektörün personel ihtiyacı var. Tayin yaparken sınırsız bir atama olamıyor. Devletin personel istihdam politikasıyla ilgili bir durum söz konus,u burada çeşitli argümanlar kullanılarak istihdam gerçekleştiriliyor" diye konuştu.



Çalışan personelin bulunduğu ortamda ne kadar mutlu olduğunun önem taşıdığını belirten Yünkül, "Sağlık sektörü, insan unsuru ön planda olan bir hizmet koludur. Şehir Hastanesi'nde verilen hizmetin kaliteli olmasının birinci şartı kesinlikle personelin mutlu olmasıdır. Personel sayısı şu anda Şehir Hastanesi'nde yetersiz olduğundan dolayı, çalışanlar fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı yakın zamanda 300 hemşire alımı yaptı. Biraz rahatlama oldu. Ama netice itibariyle yeterli gelmeyecek. İstihdam noktasında biraz daha desteğe ihtiyaç olacak" dedi. - BURSA