Bursa Şehir Hastanesi verdiği hizmetle ileri sevk merkezi konumuna geldi - Son Dakika

Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 9 aylık sürede hastalara verdiği 5 yıldızlı otel konforundaki hizmetiyle çevre illerin de ileri sevk merkezi konumuna geldi.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 459 bini kapalı toplam 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve geçen yıl 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir gibi bölgede bulunan diğer illere de hizmet veriyor. Bu illerde yapılamayan işlem ve tedaviler için Bursa'ya yönlendirilen hastalar 6 branşta hizmet alıyor.

Bursa Şehir Hastanesi, pek çok birimi barındırması, ortak ve profesyonel bir yönetim anlayışına sahip olması, fiziksel yapısı, altyapısı ve personel bakımından hastalar açısından büyük memnuniyet sağlıyor.

Resmi açılışı 4 Ağustos 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan hastane bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 hastane bulunuyor. 1355 yatak kapasitesinde 618 tek kişilik, 256 çift kişilik odalarıyla bugün 361 uzman hekim, 39 pratisyen hekim, 989 hemşire, 210 ebe ve 1605 yardımcı personelinin görev yaptığı hastanede ayrıca 49 ameliyathane, 14'ü yanık yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 217 yoğun bakım yatağı ve 403 poliklinik bulunuyor.

Açıldığı günden bu yana gerek acil gerekse poliklinik başvurularında sürekli artış gözlemlenen hastanede 209 bin 773 acil, 64 bin 991 çocuk acil ve 1 milyon 120 bin 95 poliklinik hizmeti verildi. Cerrahi operasyonlar bakımından da öne çıkan hastanede bugüne kadar 29 bin 135 ameliyat yapıldı.

Her branştan poliklinik hizmeti verilen hastanede özellikli hizmet olarak 30 diyaliz ünitesi, 15 yataklı doğum salonu, yanık merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, uyku laboratuvarı, tüp bebek merkezi, 18 yataklı palyatif bakım, 8 adet iyotlu tedavi odası, genetik laboratuvarı, talasemi tedavi alanı, robotik ilaç hazırlama alanı, TPN ünitesi, kemoterapi ünitesi, travma ünitesi, anne oteli ve 10 adet mahkum odası da bulunuyor. Hastanede tüm bu alanlarda Avrupa standartlarında teknolojik cihazlar kullanılıyor.

FTR hastanesi yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü konumunda

Yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda olan hastane bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesinde ise birçok hastanede verilmeyen sağlık hizmetlerinin hepsi bir arada veriliyor. Felç, omurilik yaralanması, kafa travması, multipl skleroz, parkinson gibi hastalıklara bağlı olarak yürüyemeyen ya da elini kullanmakta zorlanan, denge sorunları yaşayan hastalara yönelik nörolojik rehabilitasyon programı uygulanıyor. Ayrıca bu hasta grupları için yeni teknoloji tedavi seçeneği olan robotik yürüme ünitesinde de hasta kabul ediliyor.

Hastanede ayrıca serebral palsi (beyin felci), spina bifida (ayrık omurga), hidrosefali gibi hastalıkları bulunan çocuklar için de pediatrik rehabilitasyon programı ve çocuk iş-uğraşı terapisi de uygulanıyor.

KOAH, astım, amfizem gibi kronik akciğer hastalıkları veya nöromuskuler hastalıklara bağlı nefes darlığı ve efor kapasitesi azalmış olan hastalara yönelik solunum rehabilitasyonu programı da kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesinde hastalara şifa oluyor. Pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon tedavisinin donanımlı bir kardiyopulmoner ünitede, uzman ekiple uygulandığı Bursa ve çevre Güney Marmara illerinde yapıldığı tek kamu hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, bu yönüyle çevre illerden başvuran hastaneler için eğitim imkanı da sunuyor.

Bursa Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle şehir uluslararası seviyede hizmet veren bir yanık merkezine kavuşmuş oldu. Böylece kentte iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, başka illere sevk olmadan tam teşekküllü yanık merkezinde tedavi ediliyor. Türkiye'nin en büyük yanık merkezlerinden biri olan yanık merkezinin 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 14 yoğun bakım yatağı ve 2 ameliyathanesi bulunuyor.

Kovid-19'la mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastaneleri arasında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aktif olarak hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi, 459 bin metrekare kapalı alanı ile temas ve yakınlığı azaltarak hasta ve çalışan güvenliği için oldukça önem arz ediyor. Hastane, merkezden kontrol edilebilen iklimlendirme sistemi ve izolasyon odalarıyla salgınla mücadelede Türkiye'nin en yetkin ve güvenli hastaneleri arasında bulunuyor.

Bahçesinde salgınla mücadele kapsamında ilk müdahaleyi gerçekleştirebilmek için triaj çadırları kurulan Bursa Şehir Hastanesinde ayrıca ildeki bütün hastanelerde olduğu gibi Kovid-19 poliklinikleri ve vakalar için ayrı izolasyon odaları bulunuyor. Şehir Hastanesine ambulans ile gelen şüpheli hastalar, ayrı kapısı olan KBRN Arınma Ünitesinden hastaneye kabul edilerek hastaların tedavilerine başlanıyor.