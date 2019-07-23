Son Dakika Haberleri: "Bursa Şehir Hastanesi yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet verecek"
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"Bursa Şehir Hastanesi yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet verecek"

1 saat önce

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 16 Temmuz'da açılacak Bursa Şehir Hastanesinin 5,5 milyon dolayında kişinin yaşadığı bölgeye hizmet vereceğini bildirdi.

Bursa Şehir Hastanesi Ne Zaman Açılacak ?

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 16 Temmuz'da açılacak Bursa Şehir Hastanesinin 5,5 milyon dolayında kişinin yaşadığı bölgeye hizmet vereceğini bildirdi. Salman, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, hastanenin açılmasıyla Bursa'da sağlık alanında vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulacağını söyledi.

Hastanenin Bursa'nın yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bilecik illerinden yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet vereceğini aktaran Salman, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevinin de bu sağlık kompleksine taşınacağını ifade etti.

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301 yataklı Genel Hastane, 264 yataklı Onkoloji, 197 yataklı Kadın-Doğum ve Çocuk, 275 yataklı Kardiyoloji, 200 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri ve 18 yataklı Psikiyatri Hastanesi olmak üzere 6 hastaneyi bünyesinde barındıracak. İçinde 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile 45 ameliyathane ve 309 poliklinik odası bulunacak."

Salman, AK Parti iktidarında sağlık alanında Bursa'ya yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ayhan Salman, AK Parti, Bursa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:31 Kaynak: SonDakika.com
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