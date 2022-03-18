Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

18.03.2022 15:57

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı başladı.

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

BURSA - Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı başladı.

Uzmanların günler öncesinden uyarılarını yaptığı kar yağışı Bursa şehir merkezinde yoğun şekilde yağdı. Aniden tipi şeklinde yağan kara vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa süreli yağan kar aralıklarla gün içinde yağmaya devam etti. Vatandaşlar ise Mart ayında yağan yoğun kar altında Bursa sokaklarında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarttı. Bu ayda bu kadar kar yağışına alışık olmayan vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Kar yağışının aniden bastırdığını ifade eden vatandaşlar, "Kar yoğun şekilde yağdı hava çok soğuk eski kışlar geri döndü. Bu mevsimde böyle kar uzun zamandır yağmıyordu" dedi.

Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı
Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı
Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı
Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı
Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı

YORUMLAR
500
Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor Iğdır'da şehir merkezinde güneş, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor Zonguldak'ta yoğun kar yağışı Zonguldak'ta yoğun kar yağışı

Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement