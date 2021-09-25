Perde 'Misafir'e açıldı - Son Dakika

25 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Perde 'Misafir'e açıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2021 - 2022 Tiyatro sezonunu 'Misafir' adlı oyunla başladı.

Daha önce 7. Frankfurt Türk Tiyatrosu Festivalinde prömiyerini gerçekleştiren Misafir adlı oyun, Türkiye prömiyerini Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Almanya'ya işçi göçünün 60'ıncı yılında Almanya'da yaşayan Türk seyirciler ile buluşan oyun, Bursalı tiyatro severlerden de tam not aldı. Bilgesu Erenus'un yazdığı ve Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği 'Misafir' oyununda Almanya'ya işçi olarak giden Herr Musa'nın çektiği sıkıntılar ve kesin dönüşünün trajikomik bir şekilde ele alıyor. Oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar'a, Işık tasarımı ise Zeynel Işık'a ait. Oyununun birbirinden güzel danslarını ise Koreograf A. Volkan Ersoy hazırladı.

İki ayda üç prömiyer

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, repertuvarını yenileyerek birbirinden kıymetli yeni oyunlarla sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak belirlenmesinin ardından, Şehir Tiyatrosu 'Kumdan Şehir Yunus Benem' adlı oyununu hazırladı ve prömiyer ile birlikte Bursalı tiyatro severleri Yunus Emre'nin güzel Türkçesi ile buluşturmak için gün sayıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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