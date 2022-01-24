Üye Girişi
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu - Son Dakika

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu

24.01.2022 23:11
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine otobüs ile seyahat eden yolcular Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontak kapadı.

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kente kış lastiği olan araçlar haricinde girişlerinin kapatılması üzerine otobüs ile seyahat eden yolcular Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontak kapadı. Yolun sabah saat 09.00'da açılması beklenirken, yolcular otobüs içinde beklemeye başladı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, kış lastiği olan binek araçlar haricinde araçların girişine izin verilmemesi üzerine kente gitmek üzere olan şehirlerarası otobüsler yolda kaldı. Bunun üzerine otobüs şoförleri yakın kentteki otogarlara araçlarını çekip beklemeye başladı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali de İstanbul'a gitmekte olan otobüslerle doldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve çeşitli illerden Bursa'ya gelip İstanbul'a hareket etmek isteyen otobüsler, açıklanan kararla Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontak kapadı. Polis ekipleri tarafından otobüslerin terminalden çıkışlarına izin verilmedi. Bursa Terminali'nde kalan yolcular da gerek otobüs içinde gerekse de terminal içinde beklemeye başladı.

'YARIN DA NE OLACAĞI MEÇHUL'Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaklaşık 4 saattir beklediklerini belirten otobüs şoförü Nurettin Kabak, "Otogar polisi sabah 09.00'a kadar yolların kapalı olduğunu, İstanbul Valiliği'nden kente giriş çıkışların yasak olduğunu belirttiler. Biz de bekliyoruz. Sabah 10.00'da Denizli'den çıktık, 4 saattir buradayız. Yollar açılırsa gideceğiz. Ama erkenden açılması zor. Yarın da ne olacağı meçhul." dedi.'BEBEKLİ AİLELER DE VAR'İstanbul üzerinden Lüleburgaz'a gitmek için yolculuk yapan ve Bursa Terminali'nde yolun açılmasını bekleyen Nurdan Tepe, "Denizli'den yola çıktım. Lüleburgaz'a gidecektim. Şu an burada bekliyoruz. 5 dakikalığına diye durduk. Daha sonra bir haber geldi, burada bekleyeceğimize dair. Şu anda bekliyoruz. Otobüsteyiz, bütün yolcular bekliyor. Bebekli aileler de var." diye konuştu.Yolculardan Tülay Akpınar, "İzmir Karaburun'dan yola çıktık. İstanbul'a gidecektim, ama gidemedik. Yaklaşık 4 saattir bekliyoruz. Sabah 09.00 gibi yola çıkabileceğimizi söylüyorlar ama can sıkıcı bir durum yani. Allah'tan terminalde haber verildi. Yolda mahsur kalsaydık daha kötü olurdu. Şu an yapacak bir şey yok. Otobüste bekleyeceğiz. Yolun açılmasını bekleyeceğiz. Sonuçta ulaşmamız gereken yerler var. Beklemekten başka çaremiz yok. Allah'tan otobüs firması ilgileniyor. Otobüs sıcak soğukta durmuyoruz." dedi.'SABAHA KADAR BURADA BEKLEYECEĞİZ'

Kızının hastalanması üzerine İzmir'den İstanbul'a gitmek için yola çıktığını ifade eden Gülten Aydın, "Burada kaldık gördüğünüz gibi. Bizi arabadan indirdiler, paketlerinizi alın dediler. Burada sabaha kadar bekleyeceğiz. Bize bir dinlenme yeri göstermediler. Ben engelliyim, kalp pilim var, fakat hiç önemsemediler." ifadelerini kullandı.


Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu
YORUMLAR
500

İstanbul, Bursa, İzmir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu - Son Dakika


İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu         
23:04
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52

Son Dakika Haberleri
23:04 İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu
22:58 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kamu personelleri yarın izinli sayılacak
22:53 Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir
22:43 Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik durdu
22:36 İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi
22:31 Uçuşları iptal edilen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı
22:22 Kripto paralarda düşüş sürüyor! Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
22:15 Dünya, Komorlar'ın Kamerun maçındaki kaleci tercihini konuşuyor
22:07 Bakan Dönmez'den kademeli elektrik tarifesinde güncelleme sinyali
21:50 İstanbul'da araçlar ilerlemeyince vatandaşlar da kayaklarını çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 23:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gidecek yolcularla doldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement