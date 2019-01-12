Bursa Sel Sularında Mahsur Kalan Köylü ve Koyunları, Afad Kurtardı
30 dakika önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle dereler taştı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Sel suları yükselince ağılında koyunlarıyla mahsur kalan bir çoban ise AFAD
ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış sebebiyle derelerde taşkınlar meydana geldi. Susurluk
Çayı'nda da taşkın meydana geldi. Ağılında 3 koyunuyla mahsur kalan 65 yaşındaki Murat İlhan
, jandarma ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, bot ile taşan dereden geçerek İlhan'ı ve koyunlarını kurtarıldı. İlhan, sağlık kontrolü amacı ile Karacabey Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:50 Kaynak: DHA
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