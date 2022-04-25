Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu - Son Dakika
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Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu

25.04.2022 10:02
Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu

Ak pelikanların göçü, Bursalılar için göz alıcı bir şölene dönüştü.

Ak pelikanların göçü, Bursalılar için göz alıcı bir şölene dönüştü. Vatandaşlar, 35 bin göçmen kuşların sundukları görsel güzellikleri izlerken, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri de bu kuşları görüntüledi ve sayımını gerçekleştirdi.

Kış mevsiminde konakladıkları Afrika'dan yola çıkan ak pelikanların göç rotaları Bursa'dan geçti. Her yıl ilkbaharda havaların ısınması ile güneyden kuzeye göç gerçekleştiren ak pelikanların göçü, Kestel- Mudanya yolu-Nilüfer hattında neredeyse tüm Bursa'dan izlendi.

Göç yollarının yaz aylarındaki durağı olan Avrupa kıtasının büyük ve önemli sulak alanlarına doğru olan uçuşlarında, ak pelikanların sundukları görsel güzellikler de Bursalılar tarafından ilgi ile izlendi. Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Ornitolog Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu ve kuş gözlemcisi Havva Gündoğdu Bursa'dan geçiş yapan sürüyü görüntüledi. Bu görüntüleme sırasında göçmen kuşların sayımı da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin kuş göçleri yönünden zengin bir ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu, "3 tane ana kuş göç yolumuz var. Bunun birisi doğudan Çoruh vadisi üzerinden, batıdan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı üzerinden ve cephesel dediğimiz Karadeniz üzerinden gelen göçler var. Bursa'da bu göçlerin en önemli ayağını oluşturmaktadır. Özellikle süzülerek uçan kuşlar dediğimiz, leylek, karabatak, pelikan ve ördek türleri Bursa üzerinden göç etmektedir. Bursa'nın göçlerle ilgili önemli sulak alanları var. Bunlar, Uluabat, Kocaçay Deltası, İznik Gölü, gibi sıralayabiliriz. Bu göçlerden birine de şehrin üzerinde şahit olduk. Göçmen kuşların Bursa semalarındaki uçuşları 20 dakika aralıksız sürdü. Göç yolculukları esnasında yaklaşık 35 bin ak pelikanın geçiş yaptığını belirledik. Ak pelikanların bu yıl Bursa'dan tespit ettikleri ilk geçiş tarihinin 25 Şubat 2022 oldu. Göç yaklaşık 45 gündür aralıklarla devam etti. Güney-kuzey doğrultusunda gerçekleşen göç serüveninin en büyük sürüsü ise Bursa'dan 8 Nisan Cuma günü geçti" dedi.

(Abdullah Çibir - İHA)

Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu
Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu
Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu
Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu
Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu
Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu
Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu

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Gündoğdu, Göçmen, Bursa, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu - Son Dakika


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