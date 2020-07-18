BURSA Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

BURSA Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Serinlemek için girdiği denizde boğulduBursa'nın Gemlik ilçesinde Talip Can (39), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Talip Can (39), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi'ne ailesiyle birlikte tatil yapan Talip Can, öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Kıyıdan açılan Talip Can, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Can'ın yardımına bölgedeki vatandaşlar koştu. Talip Can denizden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talip Can, kurtarılamadı. Talip Can'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:24 Kaynak: DHA

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