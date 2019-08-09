BURSA SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ÖZLEM, ÖLDÜ
59 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarpması sonucu Özlem Üçer'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:09 Kaynak: DHA
'nın İnegöl
ilçesinde, servis minibüsünün çarpması sonucu Özlem Üçer'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketten ekmek aldıktan sonra evine yürüyen Üçer'e yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı ve genç kadının bir süre sürüklendiği görüldü.
Sürücü Necati Aynıgül'ün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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