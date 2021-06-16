Otomobilin bagajındaki çocuğun ipe bağlı atı koşturduğu anlar kamerada - Son Dakika

Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde plakası belirsiz bir otomobilin bagajında oturan çocuğun, atı boynuna bağlı iple çekerek, koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koştu. Durumu gören diğer sürücüler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

BURSA'da bir çocuğun seyir halindeki bagajında yolculuk yaparak, iple bağlı olan atı yolda koşturduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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