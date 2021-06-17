BURSA'da bir çocuğun seyir halindeki arabanın bagajında yolculuk yaparak, iple bağlı olan atı yolda koşturduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde bir otomobilin bagajında oturan çocuğun, atı boynuna bağlı iple çekerek, koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Durumu gören diğer sürücüler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BURSA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ ÇOCUĞUN İPE BAĞLI ATI KOŞTURDUĞU ANLAR KAMERADA - Son Dakika