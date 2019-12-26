Bursa sezonun geç açıldığı uludağ'da, kar mutluluğu - Son Dakika
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Bursa sezonun geç açıldığı uludağ'da, kar mutluluğu

6 saat önce

Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğuTürkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışının başlamısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışının başlamısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kar kıtlığı sebebiyle sezonun geç açıldığı Uludağ'da günübirlikçi ve tatilciler, 40 santimetreye ulaşan karda, kayak ve kızaklarla kaymanın mutluğunu yaşıyor.

Kar yağışının olmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ'da tatilciler, 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte Uludağ'a akın ettı. Vatandaşlar, 40 santimetreye ulaşan karda, kayak ve kızaklarla kayarak vakit geçirdi. Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bu gece yarısı da kar yağışı bekleniyor.

Bursa sezonun geç açıldığı uludağ'da, kar mutluluğu

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
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