Bursa şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Bursa şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi

6 saat önce

Şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildiBURSA'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.

Şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi

BURSA'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.

Bursa'da sabah saatlerin başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 51 kilometre olarak ölçülen lodos nedeniyle kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri iptal edildi. Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesabından "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" paylaşımını yaparken, meteoroloji lodosun yarın etkisini artıracağını belirtti.

Bursa şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi

Sabah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:28 Kaynak: DHA
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