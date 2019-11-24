Son Dakika Haberleri: Bursa sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı
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Bursa sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı

6 saat önce

Sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardıBursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen duvar sunta panelin altında sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen duvar sunta panelin altında sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Özdere Sokak'ta arka ayaklarından yanalı bir sokak köpeği, evin bahçesinden çıkmaya çalışırken duvar sunta panelin altında sıkıştı. Köpeği fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek kurtarıldı. Yaralı köpek, tedavisi için veterinere götürüldü.

Bursa sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:01 Kaynak: DHA
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