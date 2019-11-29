Bursa-silah ve uyuşturucu ele geçirilen evin bulunduğu mahalledekiler dha'ya konuştu

Silah ve uyuşturucu ele geçirilen evin bulunduğu mahalledekiler DHA'ya konuştu

Bursa'da jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, şüphelinin ev ve aracında 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo esrar, 11 tabanca, 1 makineli tabanca, 212 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, silah ticaretinden elde edilen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi. DHA'ya konuşan mahallenin sakinleri, şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir mahalle sakini, Silahlar, uyuşturucular, olamayacak şeyler mahallemizde oldu. İnşallah böyle şeyler bir daha mahallemizde olmaz" dedi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları İ.D.'nin merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evine, dün sabah saatlerinde baskın düzenledi. Operasyonda şüphelinin ev ve aracında arama yapan jandarma ekipleri, 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo esrar, 11 tabanca, 1 makineli tabanca, 212 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu ve silah ticaretinden elde edildiği belirlenen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., Osmangazi Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN YAPILDIĞI MAHALLEDE OTURANLAR, DHA'YA KONUŞTU

Yüklü miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahın ele geçirildiği evin bulunduğu mahalle sakinleri, DHA'ya konuştu. Operasyonla ilgili açıklama yapan Sakarya Mahallesi Muhtarı Nusret Aydın, Mahalle muhtarı olarak bize düşen görev neyse, biz de emniyet güçlerimize gerekli şekilde kanunlar çerçevesinde, destek vermeye hazırız. Bundan sonraki süreçte, bu işin içerisinde olan vatanını, çocuğunu, milletini sevmeyen, saygısız insanları diğer mahallelerden de temizlememiz gerekiyor. Biz millet olarak çocuklarımızı, bu uyuşturucu illetinden bir an önce kurtarmak ve mücadele etmek zorundayız. Mahalle bazında ilk defa bu kadar silah ve uyuşturucu madde gördüm. Bu duruma şaşırdım dedi.

Operasyon sırasında olay yerinde bulunan muhtarlık çalışanı Nevzat Erkal, Biz olayın içeriğini bilmiyoruz. Jandarma mahalleye geldi. Biz de mahalle muhtarımızla birlikte üst kata çıktık. Çıkan silahları gözümüzle gördük. Kimyevi maddeler ve uyuşturucu bulunduğunu duyduk. Mahalle açısından bu tür insanların burada barınması iyi bir şey değil. Bilmediğimiz insanları mahalleye sokarsak olacağı budur dedi.

'ÇETENİN MAHALLEMİZDEN TEMİZLENMESİNE ÇOK MUTLU OLDUK'

Mahallelerindeki bu durumun temizlenmesinden dolayı memnun olduklarını söyleyen mahalle sakini Fikret Sevener, Operasyondan bulunanları duyunca şaşırdık. Muhtarımız ve jandarma ekiplerimiz ile ben de eve girdim. Odada olanları gördüm. Silahlar, uyuşturucular, olamayacak şeyler mahallemizde oldu. İnşallah böyle şeyler bir daha mahallemizde olmaz diye konuştu.