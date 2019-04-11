Bursa Silahlı Kuyumcu Soygunu 5 Kilogram Altınla Kaçtılar

Silahlı kuyumcu soygunu 5 kilogram altınla kaçtılarBursa'da 2 şüpheli elinde silahlar ile kuyumcu dükkanını soydu, biri dükkan sahibi Mustafa Kurtul'u rehin alırken diğeri 1 milyon 200 bin lira civarındaki 5 kilogram altını alarak kaçtı.

Silahlı kuyumcu soygunu 5 kilogram altınla kaçtılar



Bursa'da 2 şüpheli elinde silahlar ile kuyumcu dükkanını soydu, biri dükkan sahibi Mustafa Kurtul'u rehin alırken diğeri 1 milyon 200 bin lira civarındaki 5 kilogram altını alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İki şüpheli sabah saatlerinde ellerinde silahlar ile kuyumcu dükkanına girdi. İki şüpheliden biri kuyumcu dükkanının sahibi Mustafa Kapılı'yı (55) rehin alırken, diğer şüpheli ise dükkanda bulunan altınları çuvala doldurmaya başladı. Daha sonra 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirtilen 5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası panik yaşayan Mustafa Kapılı durumu derhal polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcu dükkanına çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise inceleme başlattı.



SOYGUN ANI KAMERADA



Olay anları kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kuyumcu dükkanına giren iki kişiden birisi, Mustafa Kapılı'nın karnına doğru silah dayayarak rehin alırken, diğer kişinin ise altınları hızla altınları çuvala doldurduğu görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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