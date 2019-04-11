Son Dakika Haberleri: Bursa Silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada

Bursa Silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada

1 saat önce

Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)SOYGUNCULAR YAKALANDIBursa'da sabah saatlerinde girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçan şüpheliler F.Y. (28) ile O.K.

Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)

SOYGUNCULAR YAKALANDI

Bursa'da sabah saatlerinde girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla tehdit edip, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan yaklaşık 5 kilo altını alarak kaçan şüpheliler F.Y. (28) ile O.K. (33), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgusunda altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafında bulunan ormanlık alana sakladıklarını itiraf ederken, polis ekipleri tarafından yapılan aramada altınlar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yaklaşık yarım kilo uyuşturucu geçirildi.. F.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:53 Kaynak: DHA
Sabah, Bursa, Güncel
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